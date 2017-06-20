Нефть стабильна утром во вторник, Brent торгуется у $46,9 за баррель

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене во вторник после падения накануне, инвесторы ждут данных о запасах в США и оценивают уровень добычи в Ливии.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:19 понизилась на $0,01 (0,02%) - до $46,92 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы упали в цене на $0,46 (0,97%) - до $46,91 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,04 (0,09%) - до $44,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подешевел на $0,54 (1,21%) - до $44,20 за баррель.
Данные об уровне запасов энергоносителей в США будут обнародованы в среду в 18:30 . По ожиданиям экспертов, опрошенных различными изданиями, запасы нефти на минувшей неделе сократились на 1-2 млн баррелей. Тем не менее, уровень резервов топлива в Штатах все еще на 100 млн баррелей превышает средний показатель для данного времени года за последние 5 лет.
Запасы в мире в целом остаются высокими, несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК. Одной из основных целей соглашения нефтепроизводителей об ограничении добычи было как раз снижение глобальных топливных резервов.
По оценке аналитиков Morgan Stanley, запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в первом квартале росли примерно на 1 млн баррелей в сутки.
Тем временем Ливия нарастила добычу до максимума за четыре года, до порядка 900 тыс. б/с, после возобновления работы двух крупных месторождений.
"Высокий уровень запасов и добычи продолжит оказывать давление на нефтяные котировки, - отмечает аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс. - Но цены на WTI около $45 за баррель могут несколько снизить добычу в США".
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