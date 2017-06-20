В Кремле пройдут российско-киргизские переговоры на высшем уровне

Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник в Кремле переговоры с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, который находится в России с государственным визитом.
"Ожидается, что в ходе переговоров на высшем уровне 20 июня будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений и намечены меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научной областях", - сообщила ранее пресс-служба Кремля.
Кроме того, президенты обменяются мнениями по различным аспектам продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также по ряду актуальных международных и региональных проблем.
В свою очередь заведующая отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Айзада Субакожоева сообщила, что по итогам визита А.Атамбаева будут подписаны документы в сфере миграции, здравоохранения и финансов.
По ее словам, важным политическим итогом станет принятие Декларации об укреплении союзничества и стратегического партнерства между Киргизией и РФ.
Накануне В.Путин и А.Атамбаев встретились за ужином в неформальной обстановке.
Визит президента Киргизии продлится до 24 июня . 21 июня в Москве с ним встретится премьер РФ Дмитрий Медведев.
"В ходе беседы председателя правительства России с Алмазбеком Атамбаевым планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-киргизского взаимодействия в торгово-инвестиционной, промышленной, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудить совместную интеграционную работу в рамках Евразийского экономического союза", - сообщила пресс-службы правительства.
В рамках госвизита состоится открытие дней культуры Киргизии в России, которое пройдет в Большом кремлевском дворце съездов с участием мастеров искусств республики. Также запланировано проведение выставки народно-прикладного искусства и показ кинофильмов киргизских режиссеров, завоевавших международные кинопремии.
Затем А.Атамбаев посетит Татарстан и Башкортостан, где встретится с главами этих регионов и обсудит вопросы межрегионального сотрудничества и активизации торгово-экономических связей.
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