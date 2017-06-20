Евро подешевел до 1,899 AZN/1EURO

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 июня сохранил на уровне 1,7023 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 20 июня ЦБА установил на уровне 1,899 манат/1EUR (19 июня – 1,9055 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 июня установил на уровне 0,0292 манат/1RUB (19 июня - 0,0296 манат/1RUB).
Н.Аббасова
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