Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.899 RUR   0.0292 GBR   2.1682 TRY   0.484

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 27° Завтра 18° 26° 22 Июн 19° 26° 23 Июн 19° 27°

Дальнее зарубежье 20.06.2017 10:57

Тиллерсон подготовил новый план, предусматривающий выстраивание конструктивных американо-российских отношений - СМИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подготовил новый план из трех пунктов, направленный на выстраивание конструктивных отношений с Россией, утверждает портал BuzzFeed со ссылкой на секретный документ.

"Тиллерсон (...) разработал рамочную программу из трех пунктов по выстраиванию американо-российских отношений на перспективу, которая преследует узкую конкретную цель того, что может быть достигнуто между бывшими противниками холодной войны, однако (программа - ИФ) направлена на выстраивание конструктивных рабочих отношений с В.Путиным (президентом РФ - ИФ) по ограниченному ряду вопросов", - сообщает портал.

Как рассказал BuzzFeed чиновник из Госдепартамента США, близкий к секретному документу, "первый элемент плана - это донести до Москвы, что агрессивные действия против США обречены на провал, это контрпродуктивно для обеих сторон".

"Вашингтон будет выражать несогласие, в случае, если Россия предпримет действия, направленные против американских интересов, таких как отправка оружия афганским талибам или преследование американских дипломатов в Москве", - отметил источник.

По его словам, во втором пункте говорится об общении с Россией по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, включая Сирию, КНДР, кибербезопасность и кибершпионаж.

По данным портала, говоря о Сирии, "Р.Тиллерсон пытается добиться лучшей координации с Россией в борьбе против ИГИЛ", однако "не ясно, как это может быть достигнуто", относительно КНДР, "Р.Тиллерсон хочет свести на нет недавний рост торговли РФ с Северной Кореей", сообщил американский представитель власти.

"Третий пункт документа подчеркивает важность стратегической стабильности с Россией, который охватывает целый ряд долгосрочных взаимных геополитических целей", - отметил источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПЛАН


Похожие новости


Палата представителей американского конгресса отложила голосование по санкциям против РФ - СМИ Лаврова удивила озабоченность Тиллерсона сближением России и Турции Путин сравнил последние дни администрации Обамы с советским Политбюро США особенно агрессивно вмешивались в выборы в России в 2012 году - Путин Россия готова сотрудничать с госдепом и спецслужбами США - Путин Сенат США принял законопроект о санкциях в отношении Ирана и России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]