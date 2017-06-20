Тиллерсон подготовил новый план, предусматривающий выстраивание конструктивных американо-российских отношений - СМИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подготовил новый план из трех пунктов, направленный на выстраивание конструктивных отношений с Россией, утверждает портал BuzzFeed со ссылкой на секретный документ.
"Тиллерсон (...) разработал рамочную программу из трех пунктов по выстраиванию американо-российских отношений на перспективу, которая преследует узкую конкретную цель того, что может быть достигнуто между бывшими противниками холодной войны, однако (программа - ИФ) направлена на выстраивание конструктивных рабочих отношений с В.Путиным (президентом РФ - ИФ) по ограниченному ряду вопросов", - сообщает портал.
Как рассказал BuzzFeed чиновник из Госдепартамента США, близкий к секретному документу, "первый элемент плана - это донести до Москвы, что агрессивные действия против США обречены на провал, это контрпродуктивно для обеих сторон".
"Вашингтон будет выражать несогласие, в случае, если Россия предпримет действия, направленные против американских интересов, таких как отправка оружия афганским талибам или преследование американских дипломатов в Москве", - отметил источник.
По его словам, во втором пункте говорится об общении с Россией по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, включая Сирию, КНДР, кибербезопасность и кибершпионаж.
По данным портала, говоря о Сирии, "Р.Тиллерсон пытается добиться лучшей координации с Россией в борьбе против ИГИЛ", однако "не ясно, как это может быть достигнуто", относительно КНДР, "Р.Тиллерсон хочет свести на нет недавний рост торговли РФ с Северной Кореей", сообщил американский представитель власти.
"Третий пункт документа подчеркивает важность стратегической стабильности с Россией, который охватывает целый ряд долгосрочных взаимных геополитических целей", - отметил источник.
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