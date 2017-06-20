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Бизнес и законодательство 20.06.2017 09:46

Власти Азербайджана и банки проведут обсуждения в связи с применением закона о безналичных расчетах

Правительство Азербайджана, Ассоциация банков (АБА) и Национальная конфедерация предпринимателей Азербайджана (ASK) 21 июня проведут обсуждения вокруг применения закона "О безналичных расчетах".

"Во встрече примут участие министр экономики Шахин Мустафаев, глава Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы, президент АБА Закир Нуриев, глава ASK Мамед Мусаев, представители Минналогов и банковского сектора", - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на банковском рынке.

По его словам, основной темой обсуждения станет применение закона "О безналичных расчетах", который вступил в силу с 1 января 2017 года.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, БИЗНЕС, ЗАКОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]