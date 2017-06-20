Власти Азербайджана и банки проведут обсуждения в связи с применением закона о безналичных расчетах

Правительство Азербайджана, Ассоциация банков (АБА) и Национальная конфедерация предпринимателей Азербайджана (ASK) 21 июня проведут обсуждения вокруг применения закона "О безналичных расчетах".
"Во встрече примут участие министр экономики Шахин Мустафаев, глава Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы, президент АБА Закир Нуриев, глава ASK Мамед Мусаев, представители Минналогов и банковского сектора", - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на банковском рынке.
По его словам, основной темой обсуждения станет применение закона "О безналичных расчетах", который вступил в силу с 1 января 2017 года.
А.Азизов
Гендиректор МОТ весной 2018 года совершит визит в Азербайджан – глава Минтруда
В Баку хотят во второй половине 2018 года провести очередной раунд политических консультаций с Люксембургом
ВС Азербайджана выполняют боевые задачи на оперативно-тактических учениях
Китайские миллионеры и миллиардеры накопили более $24 трлн
Число обращений в органы трудоустройства Азербайджана за 5 месяцев сократилось в 2,5 раза – глава Минтруда
Гонконгский миллиардер Ли Кашин уйдет на пенсию в 2018г в возрасте 90 лет - WSJ
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Семья из 12 человек погибла в результате авиаудара международной коалиции на юго-западе Сирии- СМИ
Более 100 нелегалов пропали без вести у побережья Ливии - Международная организация по миграции
Австралийские военные приостанавливают нанесение ударов по целям в Сирии
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Nar продолжает поддерживать спортивный клуб «Рабита»
Участник программы AppLab стал победителем конкурса стартапов
В Баку доставлены грузы для проведения Гран-При Азербайджана «Формулы-1» (ФОТО)
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»