Власти Азербайджана и банки проведут обсуждения в связи с применением закона о безналичных расчетах

Правительство Азербайджана, Ассоциация банков (АБА) и Национальная конфедерация предпринимателей Азербайджана (ASK) 21 июня проведут обсуждения вокруг применения закона "О безналичных расчетах".

"Во встрече примут участие министр экономики Шахин Мустафаев, глава Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы, президент АБА Закир Нуриев, глава ASK Мамед Мусаев, представители Минналогов и банковского сектора", - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на банковском рынке.

По его словам, основной темой обсуждения станет применение закона "О безналичных расчетах", который вступил в силу с 1 января 2017 года.

А.Азизов