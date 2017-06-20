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СНГ 20.06.2017 11:04

Порошенко ожидает вступления в силу соглашения об ассоциации Украины с ЕС в полном объеме 1 сентября

Президент Украины Петр Порошенко ожидает вступления в силу соглашения об ассоциации с ЕС в полном объеме 1 сентября 2017 года.

"Прямо из Вашингтона я лечу в Брюссель для того, чтобы принять участие в передаче ратификационных грамот, которые подписаны Его Величеством королем Нидерландов. И это последняя страна, которая завершает процесс ратификации, и Украина, с 1 сентября, имеет высокую честь, что соглашение об ассоциации вступит в силу", - сказал П.Порошенко во время беседы с украинской общиной в Вашингтоне.

Он добавил, что Россия осуществляла большие препятствия на этом пути, для того чтобы ратификация этого документа не состоялась.

"Преодолели огромное сопротивление, которое Россия пыталась осуществить, чтобы не дать возможности ратифицировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом", - сказал П.Порошенко.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, СОГЛАШЕНИЕ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]