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Это интересно 20.06.2017 10:26

Гонконгский миллиардер Ли Кашин уйдет на пенсию в 2018г в возрасте 90 лет - WSJ

Самый богатый человек в Гонконге Ли Кашин намерен уйти в отставку с поста председателя совета директоров созданной им инвесткомпании CK Hutchison Holdings Ltd. в 2018 году, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в близком окружении инвестора.

В следующем году Ли Кашину исполнится 90 лет.

Официальные представители CK Hutchison подчеркнули, что бизнесмен время от времени обсуждает свой выход на заслуженный отдых и по-прежнему намерен передать руководство компанией своему старшему сыну Виктору, при этом сам он чувствует себя отлично и конкретной даты ухода на пенсию пока не назначил.

Состояние Ли Кашина оценивается в $32,6 млрд, долгое время он был самым богатым человеком Азии, пока его не обогнал основатель и глава интернет-гиганта Alibaba Джек Ма.

Ли Кашин родился в 1928 году в китайской провинции Гуаньдун, в 1940 году его семья переехала в Гонконг, спасаясь от японского вторжения. Подростком он работал уборщиком на заводе, первые значительные средства он заработал, продавая пластиковые цветы. Затем он удачно инвестировал в недвижимость, а теперь его империя владеет, помимо недвижимости, компаниями в сфере ритейла, телекоммуникаций, энергетики и биотехнологий. Под началом Ли Кашина работают около 270 тыс. человек более чем в 50 странах мира.

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Тэги: КИТАЙ, МИЛЛИАРДЕР, ПЕНСИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]