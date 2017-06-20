В Мосуле скончался французский журналист, получивший ранения при взрыве мины

Французский журналист Стефан Вильнев скончался в результате ранений, полученных при взрыве мины в Мосуле, сообщает во вторник телеканал "Франс 2".

По его информации, накануне прогремел взрыв в старой части Мосула, которую удерживают боевики террористической группировки "Исламское государство".

В результате взрыва наряду с С.Вильневом ранения получили его коллеги Вероника Робер, которая находится в критическом состоянии, и Самюэль Форэ, получивший легкие ранения. При взрыве погиб курдский журналист Бахтияр Аддад, который был переводчиком у французской группы.

Руководство телеканала выразило соболезнования семье и близким С.Вильнева.

В Мосуле С.Вильнев, который освещал ряд военных конфликтов, снимал вместе с В.Робер документальный фильм для передачи "Специальный корреспондент".