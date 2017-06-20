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Дальнее зарубежье 20.06.2017 11:41

В Мосуле скончался французский журналист, получивший ранения при взрыве мины

Французский журналист Стефан Вильнев скончался в результате ранений, полученных при взрыве мины в Мосуле, сообщает во вторник телеканал "Франс 2".

По его информации, накануне прогремел взрыв в старой части Мосула, которую удерживают боевики террористической группировки "Исламское государство".

В результате взрыва наряду с С.Вильневом ранения получили его коллеги Вероника Робер, которая находится в критическом состоянии, и Самюэль Форэ, получивший легкие ранения. При взрыве погиб курдский журналист Бахтияр Аддад, который был переводчиком у французской группы.

Руководство телеканала выразило соболезнования семье и близким С.Вильнева.

В Мосуле С.Вильнев, который освещал ряд военных конфликтов, снимал вместе с В.Робер документальный фильм для передачи "Специальный корреспондент".

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, ЖУРНАЛИСТ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]