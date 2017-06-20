Австралийские военные приостанавливают нанесение ударов по целям в Сирии

Министерство обороны Австралии проинформировало во вторник о временном прекращении авиаударов по целям в Сирии.

"В качестве меры предосторожности вооруженные силы Австралии временно прекращают нанесение ударов в Сирии", - говорится в заявлении, распространенном ведомством.

Наблюдатели отмечают, что заявление распространено через два дня после того, как американцы сбили в Сирии истребитель сирийских ВВС.