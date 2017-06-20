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Дальнее зарубежье 20.06.2017 12:01

Австралийские военные приостанавливают нанесение ударов по целям в Сирии

Министерство обороны Австралии проинформировало во вторник о временном прекращении авиаударов по целям в Сирии.

"В качестве меры предосторожности вооруженные силы Австралии временно прекращают нанесение ударов в Сирии", - говорится в заявлении, распространенном ведомством.

Наблюдатели отмечают, что заявление распространено через два дня после того, как американцы сбили в Сирии истребитель сирийских ВВС.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, СИРИЯ, АВИАУДАРЫ, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]