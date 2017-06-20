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СНГ 20.06.2017 10:42

Порошенко назвал свой визит в США мощным, а программу - фантастической

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в рамках рабочего визита в Вашингтон проведет ряд важных встреч с руководством США.

"У нас будет фантастическая программа. Очень важно, что встреча моя, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Для того, чтобы все были вооружены информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость", - сказал президент во время общения с украинской громадой в Вашингтоне.

Он проинформировал, что в ходе визита проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством Минобороны, министерства торговли и министерства энергетики США.

"Никогда не было такого мощного визита. Он важен для того, чтобы мы имели возможность пообщаться и по поводу нашего сотрудничества в сфере безопасности, политики и экономики", - сказал П.Порошенко.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", во вторник утром президент Украины встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом, после этого у него состоятся переговоры с президентом США Д.Трампом. Кроме того, в этот же день, глава украинского государства проведет переговоры министром обороны Джеймсом Меттисом, с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом.

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Тэги: УКРАИНА, США, ПОРОШЕНКО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]