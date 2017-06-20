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СНГ 20.06.2017 10:46

Опубликовано решение о продлении санкций ЕС в отношении России в связи с присоединением Крыма и Севастополя

Постановление Совета ЕС от 19 июня о продлении на год, до 23 июня 2018 года, ограничительных мер для России в связи с "незаконной аннексией" Крыма и Севастополя опубликовано во вторник в "Официальном журнале" Европейского союза.

"Настоящее решение вступает в силу на следующий за публикацией в "Официальном журнале" Европейского союза день", - сказано в юридическом акте.

Данная категория санкций включает запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе; экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

"Совет не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и остается решительно настроен полностью реализовывать свою политику непризнания", - говорится в публикации постановления Совета ЕС.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, КРЫМ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]