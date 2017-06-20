Минобороны Азербайджана опровергло сообщение армянских соцсетей о ранении азербайджанского военнослужащего

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение армянских соцсетей о ранении азербайджанского военнослужащего.
В Армении в соцсетях распространена информация о ранении азербайджанского военнослужащего Натига Гурбанова.
"Информация, распространенная в соцсетях в Армении, является дезинформацией. Можем заявить, что в ВС Азербайджана на должности, указанной армянской стороной, по имени Натиг Гурбанов нет никакого человека", - отмечается в заявлении оборонного ведомства.
В Минобороны подчеркивают, что такими "дешевыми" новостями армянская сторона старается оправдать свои неудачи на линии фронта и представить себя "героями" хотя бы в виртуальном пространстве.
Оборонное ведомство заявило, что 16-17 июня потери армянских ВС составили 6 человек убитыми. "Кроме этого, есть много раненных с армянской стороны. Поэтому они стараются оправдаться за понесенные потери и успокоить внутреннюю аудиторию", - подчеркивает Минобороны.
Как сообщалось ранее, на минувшей неделе ситуация на линии противостояния обострилась. В ответ на провокации армянской стороны, Вооруженные силы Азербайджана уничтожили 6 армянских военнослужащих.
А.Азизов
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