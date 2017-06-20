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Карабахский конфликт 20.06.2017 10:51

Минобороны Азербайджана опровергло сообщение армянских соцсетей о ранении азербайджанского военнослужащего

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение армянских соцсетей о ранении азербайджанского военнослужащего.

В Армении в соцсетях распространена информация о ранении азербайджанского военнослужащего Натига Гурбанова.

"Информация, распространенная в соцсетях в Армении, является дезинформацией. Можем заявить, что в ВС Азербайджана на должности, указанной армянской стороной, по имени Натиг Гурбанов нет никакого человека", - отмечается в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркивают, что такими "дешевыми" новостями армянская сторона старается оправдать свои неудачи на линии фронта и представить себя "героями" хотя бы в виртуальном пространстве.

Оборонное ведомство заявило, что 16-17 июня потери армянских ВС составили 6 человек убитыми. "Кроме этого, есть много раненных с армянской стороны. Поэтому они стараются оправдаться за понесенные потери и успокоить внутреннюю аудиторию", - подчеркивает Минобороны.

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе ситуация на линии противостояния обострилась. В ответ на провокации армянской стороны, Вооруженные силы Азербайджана уничтожили 6 армянских военнослужащих.

А.Азизов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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