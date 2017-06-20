AzerGold заплатит Argor-Heraeus свыше 352 тыс. манатов за аффинаж золота и серебра, добытых в Азербайджане

ЗАО "AzerGold" заплатит швейцарской компании Argor-Heraeus SA более 352 тыс. манатов за услуги по аффинажу сплавов с содержанием золота и серебра, добытых в Азербайджане, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

AzerGold в апреле 2017 года заключила с Argor-Heraeus контракт на аффинаж сплавов с содержанием золота и серебра, которые добываются с месторождения Човдар в Дашкесанском районе (запад Азербайджана).

"В рамках этого контракта AzerGold выплатит Argor-Heraeus 352 тыс. 175,67 манатов за услуги по аффинажу", - отметили в обществе.

Argor-Heraeus SA является одним из крупнейших в мире предприятий по переработке драгоценных металлов (в форме слитков и монет). Главный офис компании расположен в городе Мендрисио на юго-востоке Швейцарии. Компания основана в 1951 году, аффинажные мощности – 400 тонн в год и насчитывает порядка 230 сотрудников в Швейцарии, Германии, Италии и Южной Америке.

Основными видами деятельности Argor-Heraeus являются: переработка (аффинаж) золота, серебра, платины и палладия; обработка полуфабрикатов из драгметалов для банковского сектора (производство монет и слитков), электронной, химической, ювелирной и часовой промышленности; предоставление услуг в сфере торговли драгоценными металлами.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

В 2016 году AzerGold завершила процесс получения лицензий и разрешений, необходимых для ведения деятельности на рудных месторождениях. В частности, 23 декабря 2016 года общество получило лицензию на ведение горнорудных работ и на бурение.

AzerGold в 2017 году планирует продать 70 тыс. унций золота и 90 тыс. унций серебра. От продажи золота и серебра компания рассчитывает выручить более $85 млн.

Ранее промышленные запасы золотоносного месторождения Човдар в Дашкесанском районе Азербайджана оценены в 44,61 тонн золота и 164,25 тонны серебра.

А.Азизов