Число обращений в органы трудоустройства Азербайджана за 5 месяцев сократилось в 2,5 раза – глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов отмечает сокращение числа граждан, обращающихся в органы трудоустройства страны.

«В настоящее время в Азербайджане наблюдается стабилизация ситуации, связанной с трудоустройством граждан. Так, за январь-май в органы трудоустройства страны обратились 69,25 тыс. человек, что почти в 2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года», - сказал С.Муслимов на пресс-конференции во вторник.

По его словам, за отчетный период прошлого года в связи с вопросами трудоустройства в соответствующие структуры было зафиксировано 141,65 тыс. обращений.

«Уменьшение числа обращений в органы трудоустройства стало возможно благодаря проводимой руководством страны политики развития сфер туризма, АПК, в том числе выращивания фундука, табака, хлопка и т.д.», - отметил министр.

Р.Бабаев