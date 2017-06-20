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Социум 20.06.2017 11:34

Число обращений в органы трудоустройства Азербайджана за 5 месяцев сократилось в 2,5 раза – глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов отмечает сокращение числа граждан, обращающихся в органы трудоустройства страны.

«В настоящее время в Азербайджане наблюдается стабилизация ситуации, связанной с трудоустройством граждан. Так, за январь-май в органы трудоустройства страны обратились 69,25 тыс. человек, что почти в 2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года», - сказал С.Муслимов на пресс-конференции во вторник.

По его словам, за отчетный период прошлого года в связи с вопросами трудоустройства в соответствующие структуры было зафиксировано 141,65 тыс. обращений.

«Уменьшение числа обращений в органы трудоустройства стало возможно благодаря проводимой руководством страны политики развития сфер туризма, АПК, в том числе выращивания фундука, табака, хлопка и т.д.», - отметил министр.

Р.Бабаев

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Тэги: ТРУДОУСТРОЙСТВО, СТАТИСТИКА, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]