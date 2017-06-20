Азербайджан в январе-апреле сократил импорт пшеницы на 48%, увеличил экспорт овощей на 36%

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-апреле 2017 года составил 261,4 тыс. тонн, что на 47,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $48 млн 461,9 тыс. (спад на 48,1%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 102,4 тыс. тонн сахара сырца и сахара (спад на 0,9%) на сумму $48 млн 101,4 тыс. (рост на 10,5%), растительных масел - 32 тыс. 192,6 тонн (спад на 30,1%) на сумму $29 млн 673,5 тыс. (спад на 21,5%), чая – 3 тыс. 545,5 тонн (рост на 4,1%) на сумму $14 млн 2,9 тыс. (рост на 22,9%), сливочных масел, молока - 5 тыс. 276 тонн (спад на 3,7%) на 20 млн 296,3 тыс. (рост на 3%).

Фруктов в январе-апреле 2017 года в республику импортировано 30 тыс. 823,7 тонн (рост на 10,7%) на сумму $24 млн 400,1 тыс. (рост на 7%), овощей - 18 тыс. 741,2 тонн (спад на 35,7%) на $8 млн 533,2 тыс. (спад на 16,6%), картофеля - 87 тыс.288,8 тонн (спад на 16%) на $18 млн 351,7 тыс. (спад на 5,3%).

За январь-апрель 2017 года 2017 года из Азербайджана на экспорт отправлено 49 тыс. 425,1 тонн овощей (рост на 74,6%) на сумму $41 млн 519,9 тыс. (рост на 36,1%), фруктов - 33 тыс. 243,8 тонн (рост на 62,3%) на $44 млн 361,1 тыс. (рост на 21,9%).

Кроме этого, из Азербайджана на экспорт в отчетном периоде направлено 20 тыс. 955,5 тонн сахара (спад на 2,1%) на сумму $13 млн 620,6 тыс. (рост на 7,3%), растительных масел – 2 тыс. 665,1 тонна (спад на 2,5%) на сумму $3 млн 49,7 тыс. (рост на 5,1%).

Также в январе-апреле текущего года Азербайджан экспортировал 2 тыс. 365,7 тонн (рост на 49%) фруктовых и овощных соков на сумму $2 млн 432,9 тыс. (рост на 54,1%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 68,9 тыс. декалитров (рост на 15%) на сумму $1 млн 328,9 тыс. (рост на 21,2%), фруктовых и овощных консервов -1 тыс. 508,9 тонн (рост на 14%) на сумму $1 млн 279,8 тыс. (рост на 19,6%).

Н.Аббасова