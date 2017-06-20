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Дальнее зарубежье 20.06.2017 12:14

Более 100 нелегалов пропали без вести у побережья Ливии - Международная организация по миграции

По меньшей мере, 126 человек числятся пропавшими без вести в Средиземном море у побережья Ливии после того, как судно, перевозившее нелегальных иммигрантов, подверглось нападению других перевозчиков иммигрантов, сообщает во вторник Международная организация по миграции (МОМ).

Их лодка затонула в прибрежных водах Ливии, когда ее атаковали другие перевозчики иммигрантов и отобрали мотор, отмечается в сообщении МОМ.

Пресс-секретарь МОМ Флавио Ди Джакомо написал на своей странице в Твиттере, что ливийским рыбакам удалось спасти четырех иммигрантов, которые были позже доставлены в итальянский порт Палермо.

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Тэги: ЛИВИЯ, НЕЛЕГАЛЫ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]