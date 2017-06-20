Более 100 нелегалов пропали без вести у побережья Ливии - Международная организация по миграции

По меньшей мере, 126 человек числятся пропавшими без вести в Средиземном море у побережья Ливии после того, как судно, перевозившее нелегальных иммигрантов, подверглось нападению других перевозчиков иммигрантов, сообщает во вторник Международная организация по миграции (МОМ).

Их лодка затонула в прибрежных водах Ливии, когда ее атаковали другие перевозчики иммигрантов и отобрали мотор, отмечается в сообщении МОМ.

Пресс-секретарь МОМ Флавио Ди Джакомо написал на своей странице в Твиттере, что ливийским рыбакам удалось спасти четырех иммигрантов, которые были позже доставлены в итальянский порт Палермо.