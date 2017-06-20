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Карабахский конфликт 20.06.2017 11:52

ВС Азербайджана выполняют боевые задачи на оперативно-тактических учениях

ВС Азербайджана в рамках проводимых оперативно-тактических учений выполняют все поставленные задачи, отмечается в сообщении Минобороны.

"В соответствии с планом проводимых широкомасштабных учений, ранее поднятые по тревоге войска и командные пункты управлений направляются в районы оперативного предназначения", - отмечается в сообщении.

Управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, соответственно с требованием по их организации. "Все перемещения личного состава и военной техники регулируется комендантской службой. Войска проводят плановые мероприятия по условиям данного этапа учений", - подчеркивает оборонное ведомство.

Как сообщалось ранее, порядка 23 тыс. военнослужащих личного состава привлечено к широкомасштабным оперативно-тактическим учениям в Азербайджане, начавшимся 19 июня.

Кроме того, на учения также привлечены до 120 единиц танков и бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

Учения завершатся 24 июня.

А.Ахундов

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Тэги: УЧЕНИЯ, ЗАДАЧИ, ВЫПОЛНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]