ВС Азербайджана выполняют боевые задачи на оперативно-тактических учениях

ВС Азербайджана в рамках проводимых оперативно-тактических учений выполняют все поставленные задачи, отмечается в сообщении Минобороны.
"В соответствии с планом проводимых широкомасштабных учений, ранее поднятые по тревоге войска и командные пункты управлений направляются в районы оперативного предназначения", - отмечается в сообщении.
Управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, соответственно с требованием по их организации. "Все перемещения личного состава и военной техники регулируется комендантской службой. Войска проводят плановые мероприятия по условиям данного этапа учений", - подчеркивает оборонное ведомство.
Как сообщалось ранее, порядка 23 тыс. военнослужащих личного состава привлечено к широкомасштабным оперативно-тактическим учениям в Азербайджане, начавшимся 19 июня.
Кроме того, на учения также привлечены до 120 единиц танков и бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.
Учения завершатся 24 июня.
А.Ахундов
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