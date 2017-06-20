Семья из 12 человек погибла в результате авиаудара международной коалиции на юго-западе Сирии- СМИ

Налет авиации международной коалиции в Сирии привел к гибели 12 человек - членов одной семьи, сообщило во вторник сирийское государственное агентство "Сана".

"Накануне под предлогом борьбы с ДАИШ авиация так называемой "международной" коалиции совершила новое преступление против мирных жителей Сирии. В результате авиаударов в районе Тель Аш-Шаер в провинции Хасаке на юго-западе страны вблизи сирийско-иракской границы погибли 12 человек", - говорится в сообщении.

Агентство, со ссылкой на СМИ и местные источники, утверждает, что все погибшие - члены одной семьи.