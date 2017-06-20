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Дальнее зарубежье 20.06.2017 12:18

Семья из 12 человек погибла в результате авиаудара международной коалиции на юго-западе Сирии- СМИ

Налет авиации международной коалиции в Сирии привел к гибели 12 человек - членов одной семьи, сообщило во вторник сирийское государственное агентство "Сана".

"Накануне под предлогом борьбы с ДАИШ авиация так называемой "международной" коалиции совершила новое преступление против мирных жителей Сирии. В результате авиаударов в районе Тель Аш-Шаер в провинции Хасаке на юго-западе страны вблизи сирийско-иракской границы погибли 12 человек", - говорится в сообщении.

Агентство, со ссылкой на СМИ и местные источники, утверждает, что все погибшие - члены одной семьи.

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Тэги: СИРИЯ, КОАЛИЦИЯ, АВИАУДАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]