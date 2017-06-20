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Регион 20.06.2017 17:16

Президент Грузии отказался назначать внеочередную сессию парламента, призывает не спешить с принятием новой конституции

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили отказался созывать чрезвычайную сессию парламента для рассмотрения проекта новой Конституции, так как не считает правильным принимать в ускоренном режиме несогласованные поправки к основному закону.

"Я отказываюсь назначать чрезвычайную сессию парламента, хотя это не изменит реальную ситуацию. По законодательству, в случае отказа президента созывать сессию, она все же состоится, если у правящей силы есть такое желание", - сказал Г.Маргвелашвили на брифинге в Тбилиси во вторник.

"У моего отказа есть политическое содержание. Я призываю парламент не принимать в ускоренном режиме несогласованные конституционные изменения. Я призываю парламент вернуться к рекомендациям Венецианской комиссии и создать лучшую версию новой Конституции", - заявил президент.

По его словам, накануне парламентское большинство решило отказаться от перехода на пропорциональную систему выборов и оставило все как было прежде.

Президент считает, что новый проект Конституции фактически изменяет только институт президента, ущемляя его права.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕН, КОНСТИТУЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]