Жана-Мари Ле Пена не пустили на партийную встречу

Одному из основателей французской партии "Национальный фронт" Жану-Мари Ле Пену было отказано в присутствии на встрече штаба партии в Нантере, сообщает во вторник радиостанция "Франс Энфо".
По ее информации, доступ на территорию штаб-квартиры партии при появлении Ж.-М.Ле Пена блокировали цепями, у заграждения выстроился патруль.
"Руководство партии, принимая такое решение, не считается как со своим уставом, так и с решением ее съезда и постановлением французских судов", - сообщил журналистам Ж.-М.Ле Пен, комментируя ситуацию.
"Я не был приглашен (на заседание в штаб-квартиру партии - ИФ), но я являюсь ее членом в соответствии с уставом, что и было подтверждено различными судебными инстанциями", - добавил политик.
Тем не менее ряд руководителей партии, в том числе его дочь Марин Ле Пен, на днях заявляли, что не пустят Ж.-М.Ле Пена на встречу, даже несмотря на то, что он имеет на это законное право.
Ж.-М. Ле Пен был исключен из партии в августе 2015 года, но по решению суда восстановлен в статусе ее почетного председателя прошлой осенью.
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