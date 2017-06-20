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Дальнее зарубежье 20.06.2017 16:29

Жана-Мари Ле Пена не пустили на партийную встречу

Одному из основателей французской партии "Национальный фронт" Жану-Мари Ле Пену было отказано в присутствии на встрече штаба партии в Нантере, сообщает во вторник радиостанция "Франс Энфо".

По ее информации, доступ на территорию штаб-квартиры партии при появлении Ж.-М.Ле Пена блокировали цепями, у заграждения выстроился патруль.

"Руководство партии, принимая такое решение, не считается как со своим уставом, так и с решением ее съезда и постановлением французских судов", - сообщил журналистам Ж.-М.Ле Пен, комментируя ситуацию.

"Я не был приглашен (на заседание в штаб-квартиру партии - ИФ), но я являюсь ее членом в соответствии с уставом, что и было подтверждено различными судебными инстанциями", - добавил политик.

Тем не менее ряд руководителей партии, в том числе его дочь Марин Ле Пен, на днях заявляли, что не пустят Ж.-М.Ле Пена на встречу, даже несмотря на то, что он имеет на это законное право.

Ж.-М. Ле Пен был исключен из партии в августе 2015 года, но по решению суда восстановлен в статусе ее почетного председателя прошлой осенью.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НАЦФРОНТ, СООСНОВАТЕЛЬ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]