Путин надеется, что следующий президент Киргизии продолжит идти по пути укрепления двусторонних связей

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что после смены президента в Киргизии преемник действующего главы этой страны Алмазбека Атамбаева продолжит курс на укрепление связей с Россией.

"Хочу выразить надежду, что все, что заложено вами за годы вашего президентства, которые завершаются в ближайшие месяцы, будет продолжено, и мы будем идти по пути укрепления двусторонних связей и ситуации в регионе в целом", - сказал В.Путин во вторник на встрече с А.Атамбаевым.

В.Путин также отметил, что А.Атамбаеву за годы президентства удалось стабилизировать сложную ситуацию в Киргизии.

"Очень надеюсь на то, что период нестабильности уже в прошлом. Благодаря усилиям Алмазбека Шаршеновича ситуация не только нормализовалась, но и, на мой взгляд, приобрела необратимый характер в направлении позитивного развития. Хочу вас с этим поздравить", - сказал в связи с этим российский лидер.

Он отметил, что накануне в ходе неформальной встречи с А.Атамбаевым оба лидера долго обсуждали весь комплекс двусторонних отношений, региональные вопросы и международную проблематику.

"Я очень рад, что сегодня у нас есть возможность в узком и в широком составах предметно с нашими коллегами проговорить, как мы выстраиваем двусторонние отношения, что сделано за последнее время - а сделано немало, что нам предстоит сделать, в том числе в многостороннем формате, имею в виду Евразийский экономический союз", - сказал В.Путин.