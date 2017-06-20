Roshen полностью прекратил работу в России

Липецкая кондитерская фабрика, склад готовой продукции и торговый дом ООО "Рошен" полностью остановили деятельность в России, сообщил сайт корпорации.
Согласно сообщению, в апреле были законсервированы все производственные линии на Липецкой кондитерской фабрике, в мае - системы холодо- и теплоснабжения, а в июне - блок очистных сооружений, котельные и водозаборы.
Федеральная налоговая служба РФ предъявляет Липецкой фабрике налоговые претензии на 180 млн руб, а торговому дому ООО "Рошен" (г. Липецк) - на 150 млн руб. Арест имущества Липецкой фабрики решением Басманного суда Москвы продлен до 13 сентября 2017 года.
Корпорация Roshen включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года.
Согласно подписанному Петром Порошенко в январе 2016 года договору, он передал свою 85%-ную долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", еще четырем топ-менеджерам - по 0,5%.
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