Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.899 RUR   0.0292 GBR   2.1682 TRY   0.484

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 26° Завтра 18° 26° 22 Июн 19° 26° 23 Июн 19° 28°

СНГ 20.06.2017 16:40

Roshen полностью прекратил работу в России

Липецкая кондитерская фабрика, склад готовой продукции и торговый дом ООО "Рошен" полностью остановили деятельность в России, сообщил сайт корпорации.

Согласно сообщению, в апреле были законсервированы все производственные линии на Липецкой кондитерской фабрике, в мае - системы холодо- и теплоснабжения, а в июне - блок очистных сооружений, котельные и водозаборы.

Федеральная налоговая служба РФ предъявляет Липецкой фабрике налоговые претензии на 180 млн руб, а торговому дому ООО "Рошен" (г. Липецк) - на 150 млн руб. Арест имущества Липецкой фабрики решением Басманного суда Москвы продлен до 13 сентября 2017 года.

Корпорация Roshen включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года.

Согласно подписанному Петром Порошенко в январе 2016 года договору, он передал свою 85%-ную долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", еще четырем топ-менеджерам - по 0,5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ROSHEN, РОССИЯ, КОНСЕРВАНЦИЯ


Похожие новости


Президент Порошенко готовится продать свой кондитерский концерн Казахстан проверяет продукцию украинской Roshen

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]