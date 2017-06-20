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Дальнее зарубежье 20.06.2017 15:50

Талибы убили восемь охранников-афганцев американской авиабазы "Баграм"

Боевики расстреляли группу охранников крупнейшей авиабазы США в республике "Баграм" к северу от Кабула.

Телеканал Tolo со ссылкой на главу уезда Баграм Абдул Шакура Куддуси сообщил во вторник, что накануне ночью автомашина группы охранников подверглась нападению неизвестных лиц, когда направлялась в сторону аэродрома.

"Автомашина с охранниками авиабазы была расстреляна в упор, в результате чего восемь охранников убиты, двое ранены, их доставили в госпиталь в Кабуле", - сообщил А.Куддуси.

"Все они жители уезда Баграм, афганцы", - добавил он.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".

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Тэги: АФГАНИСТАН, АВИАБАЗА, ОХРАНА, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]