Боевики расстреляли группу охранников крупнейшей авиабазы США в республике "Баграм" к северу от Кабула.

Телеканал Tolo со ссылкой на главу уезда Баграм Абдул Шакура Куддуси сообщил во вторник, что накануне ночью автомашина группы охранников подверглась нападению неизвестных лиц, когда направлялась в сторону аэродрома.

"Автомашина с охранниками авиабазы была расстреляна в упор, в результате чего восемь охранников убиты, двое ранены, их доставили в госпиталь в Кабуле", - сообщил А.Куддуси.

"Все они жители уезда Баграм, афганцы", - добавил он.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".