Боевики расстреляли группу охранников крупнейшей авиабазы США в республике "Баграм" к северу от Кабула.
Телеканал Tolo со ссылкой на главу уезда Баграм Абдул Шакура Куддуси сообщил во вторник, что накануне ночью автомашина группы охранников подверглась нападению неизвестных лиц, когда направлялась в сторону аэродрома.
"Автомашина с охранниками авиабазы была расстреляна в упор, в результате чего восемь охранников убиты, двое ранены, их доставили в госпиталь в Кабуле", - сообщил А.Куддуси.
"Все они жители уезда Баграм, афганцы", - добавил он.
Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".
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