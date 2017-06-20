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ТЭК 20.06.2017 15:46

Цены на нефть перешли к снижению, обновили минимумы за 7 месяцев

Стоимость нефти продолжает падение во вторник, котировки обновили минимумы с ноября на фоне общего пессимизма участников нефтяного рынка.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 понизилась на $0,85 (1,81%) - до $46,06 за баррель. Ранее она опускалась до менее $46 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,8 (1,81%) - до $43,4 за баррель.

Котировки Brent торгуются на минимальном уровне с 29 ноября, WTI - с 14 ноября прошлого года.

"Мы обновили внутридневной минимум, при этом никаких новостей не было, это следствие сохраняющегося негативного настроения на рынке", - говорит аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

Основным источником негатива являются опасения, что меры ОПЕК тщетны в деле сокращения общемировых запасов топлива.

В частности, объем товарных запасов нефти в США все еще превышает средний показатель для данного времени года за последние 5 лет на 100 млн баррелей, несмотря на сезонное снижение. Кроме того, по оценке аналитиков Morgan Stanley, запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в первом квартале росли примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Ранее ряд высокопоставленных лиц в руководстве стран, входящих в ОПЕК, заявили, что ребалансировка рынка нефти начнется позднее в текущем году, а запасы нефти в мире в целом скорее снижаются.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]