Цены на нефть перешли к снижению, обновили минимумы за 7 месяцев

Стоимость нефти продолжает падение во вторник, котировки обновили минимумы с ноября на фоне общего пессимизма участников нефтяного рынка.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 понизилась на $0,85 (1,81%) - до $46,06 за баррель. Ранее она опускалась до менее $46 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,8 (1,81%) - до $43,4 за баррель.
Котировки Brent торгуются на минимальном уровне с 29 ноября, WTI - с 14 ноября прошлого года.
"Мы обновили внутридневной минимум, при этом никаких новостей не было, это следствие сохраняющегося негативного настроения на рынке", - говорит аналитик Commerzbank Карстен Фритш.
Основным источником негатива являются опасения, что меры ОПЕК тщетны в деле сокращения общемировых запасов топлива.
В частности, объем товарных запасов нефти в США все еще превышает средний показатель для данного времени года за последние 5 лет на 100 млн баррелей, несмотря на сезонное снижение. Кроме того, по оценке аналитиков Morgan Stanley, запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в первом квартале росли примерно на 1 млн баррелей в сутки.
Ранее ряд высокопоставленных лиц в руководстве стран, входящих в ОПЕК, заявили, что ребалансировка рынка нефти начнется позднее в текущем году, а запасы нефти в мире в целом скорее снижаются.
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