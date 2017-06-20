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Дальнее зарубежье 20.06.2017 15:54

Афганский уезд у границы с Туркменистаном подвергся нападению боевиков ИГ

Боевики террористической группировки "Исламское государство" пытаются захватить уезд Дарзаб в приграничной с Туркменистаном северо-западной афганской провинции Джаузджан.

Начальник управления полиции провинции Рахматулла Туркистани сообщил во вторник местным СМИ, что наступление террористов на уездный центр, которое началось накануне во второй половине дня с трех направлений, продолжается до сих пор.

"Местная полиция совместно с сотрудниками безопасности оказывает боевикам ожесточенное сопротивление. К настоящему моменту правительственными бойцами ликвидировано 12 террористов, 28 ранено. Потери правительственных сил составили три человека убитыми и четыре ранеными", - сказал Р.Туркистани.

По его словам, на помощь сотрудникам полиции из центра провинции направлены дополнительные силы.

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Тэги: АФГАНИСТАН, УЕЗД, ИГ, НАПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]