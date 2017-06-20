Иракские военные отбили у ИГ несколько районов исторической части Мосула

Иракским военным удалось отбить у террористов группировки "Исламское государство" несколько районов в исторической части города Мосула, сообщили во вторник иракские СМИ со ссылкой на министерство обороны страны.

Согласно их данным, военные восстановили контроль над южной частью района аш-Шифа.

Иракская армия начала штурм старой части города Мосула, которая до сих пор находится под контролем боевиков ИГ, в воскресенье. Глава контртеррористической службы Ирака называл эту операцию "последней главой в наступлении, направленном на захват Мосула".

Бои вокруг Мосула продолжаются уже девятый месяц. Сейчас в городе, по данным ООН, остается примерно 100 тыс. человек, которые живут в сложных условиях при хронической нехватке продовольствия, воды и медикаментов.