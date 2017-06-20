Иракские военные отбили у ИГ несколько районов исторической части Мосула

Иракским военным удалось отбить у террористов группировки "Исламское государство" несколько районов в исторической части города Мосула, сообщили во вторник иракские СМИ со ссылкой на министерство обороны страны.
Согласно их данным, военные восстановили контроль над южной частью района аш-Шифа.
Иракская армия начала штурм старой части города Мосула, которая до сих пор находится под контролем боевиков ИГ, в воскресенье. Глава контртеррористической службы Ирака называл эту операцию "последней главой в наступлении, направленном на захват Мосула".
Бои вокруг Мосула продолжаются уже девятый месяц. Сейчас в городе, по данным ООН, остается примерно 100 тыс. человек, которые живут в сложных условиях при хронической нехватке продовольствия, воды и медикаментов.
Порошенко в Вашингтоне встретился с министром энергетики США
Развертывание сил США на юге Сирии незаконно - МИД РФ
Президент Алиев присвоил звания генерал-майора 4 военнослужащим Минобороны Азербайджана
В Азербайджане создается Государственное рекламное агентство
Баку готов оказать любую поддержку для перевозки грузов из Китая через территорию Азербайджана – глава АЖД
Производство цемента в Азербайджане в январе-мае увеличилось на 25%
Президент Алиев распорядился о выделении более $1 млн религиозным общинам Азербайджана
Гран-при Азербайджана в 2018 году пройдет в апреле
Жозе Моуринью заподозрили в неуплате налогов в размере 3,3 млн евро
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Банк ВТБ (Азербайджан) внедрил услугу онлайн-бронирования очереди
Nar продолжает поддерживать спортивный клуб «Рабита»
Участник программы AppLab стал победителем конкурса стартапов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»