Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.899 RUR   0.0292 GBR   2.1682 TRY   0.484

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 26° Завтра 18° 26° 22 Июн 19° 26° 23 Июн 19° 28°

СНГ 20.06.2017 18:44

В Белоруссии на "братских могилах" Великой Отечественной планируют установить электронные табло с информацией о погибших

В Белоруссии на местах массовых захоронений времен Великой Отечественной войны планируется установить электронные табло с базой их имен, сообщил начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн вооруженных сил Сергей Воронович на пресс-конференции во вторник в Минске.

"Мы думаем в местах массовых захоронений сделать электронное табло, чтобы человек мог, придя туда и набрав имя, видеть, где он (погибший - ИФ) захоронен", - сообщил С.Воронович.

Он пояснил, что сделать это планируется, в том числе, для уменьшения затрат. "Это будет и нагляднее, и экономичнее", - заметил начальник управления.

Это будет заложено в госпрограмме на 2020-2025 годы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЗАХОРОНЕНИЯ, ВОВ, БАЗА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]