В Белоруссии на местах массовых захоронений времен Великой Отечественной войны планируется установить электронные табло с базой их имен, сообщил начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн вооруженных сил Сергей Воронович на пресс-конференции во вторник в Минске.
"Мы думаем в местах массовых захоронений сделать электронное табло, чтобы человек мог, придя туда и набрав имя, видеть, где он (погибший - ИФ) захоронен", - сообщил С.Воронович.
Он пояснил, что сделать это планируется, в том числе, для уменьшения затрат. "Это будет и нагляднее, и экономичнее", - заметил начальник управления.
Это будет заложено в госпрограмме на 2020-2025 годы.
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