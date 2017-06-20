Жители и компании Германии начинают отказываться от дизельных автомобилей

В Германии ускоряется падение спроса на новые и подержанные легковые машины с дизельными двигателями, о чем свидетельствуют статданные, опросы автодилеров и исследования экспертов.

Тренд, предсказанный экспертами после разразившегося осенью 2015 года дизельного скандала с Volkswagen, становится все более очевидным, отмечает Deutsche Welle.

В мае доля дизелей среди впервые зарегистрированных автомобилей снизилась до 40,4%, что почти на 6 процентных пунктов меньше, чем было год назад. При этом прошлый месяц оказался очень удачным для крупнейшего в Европе автомобильного рынка: продажи новых легковых машин выросли в ФРГ примерно на 13%.

От дизельной технологии, изобретенной в Германии и долгое время очень здесь популярной, все чаще отказываются не только индивидуальные автовладельцы, но и компании при формировании парка служебных машин. Еще недавно три четверти приобретаемых немецкими юрлицами легковых автомобилей были оснащены дизельными двигателями, поскольку их покупка позволяет воспользоваться налоговыми льготами, что особенно привлекательно для тех, кто активно эксплуатирует машину.

Так, в январе-апреле 2015 года доля дизелей среди автомобилей, купленных в стране для служебного пользования, достигала 75,8%. Год спустя она снизилась до 72,8%, а в этом году составляла за аналогичный период только 68,4%, свидетельствуют данные Центра автомобильных исследований CAR Университета Дуйсбурга-Эссена.

"Хотя две трети новых корпоративных автомобилей все еще оснащены дизельными двигателями, понижающий тренд трудно не заметить", - полагает глава центра Фердинанд Дуденхёффер.

Об этой тенденции говорят и продавцы подержанных машин. Более половины (58%) опрошенных автодилеров заявили, что вынуждены сейчас продавать подержанные дизельные автомобили с более высокими, чем обычно, скидками. 65% респондентов ответили, что покупают такие машины только по сниженным ценам.

В опросе, который проводился в мае маркетинговым институтом Deutsche Automobil Treuhand (DAT), приняли участие 730 человек.

Остаточная стоимость автомобиля с дизельным двигателем после трех лет эксплуатации составляет в настоящий момент 55,4% от первоначальной цены, тогда как у сопоставимых бензиновых моделей - 56,4%, отмечает DAT.

Первый толчок падению спроса на дизельные автомобили в ФРГ дал скандал вокруг Volkswagen. Компания тайно оснащала легковые машины специальным программным обеспечением, которое при проверках искусственно занижало показатели вредных выбросов. Этот сознательный обман потребителей дал толчок не прекращающейся по сей день дискуссии о том, насколько вредной для человека и окружающей среды является современные дизельные технологии, отмечает DW.

Немецкие автоконцерны, вложившие миллиарды евро в ее развитие, указывают на более высокую энергоемкость дизельного топлива. Поэтому дизельные двигатели сжигают меньше горючего, чем бензиновые, и, соответственно, выбрасывают в атмосферу меньше углекислого газа, являющегося угрозой глобальному климату.

Оппоненты автостроителей, в свою очередь, говорят о том, что выделяемые дизельными двигателями канцерогенные взвешенные частицы и ядовитый диоксид азота особенно опасны именно для человека. Поэтому некоторые немецкие города намерены вслед за Штутгартом ввести ограничения или запреты на въезд дизельных автомобилей при особо неблагоприятной экологической обстановке.

Эти запреты могут являться главной причиной растущего числа отказов немцев от покупки дизельных автомобилей. Однако многие города еще не приняли окончательного решения, к тому же некоторые планируемые запреты сомнительны с юридической точки зрения, отмечает Общегерманский автомобильный клуб ADAC.

В связи с этим его исполнительный директор Александр Мёллер в интервью автомобильному журналу Automobilwoche призвал немецких автовладельцев "сохранять спокойствие и без особой нужды не спешить продавать свои дизельные автомобили".