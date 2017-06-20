Гибель лидера ИГ в Сирии пока не подтверждается - Ушаков

У Кремля пока нет подтверждения гибели лидера ИГИЛ Ибрагима Абу Бакр аль-Багдади, сообщил во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли подтверждение гибели лидера ИГ в Сирии, Ю.Ушаков сказал: "Нет".
В минувшую пятницу в российском военном ведомстве заявили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГИЛ и 300 боевиков.
Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен 28 мая в 00:35 до 00:45 в южном предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГИЛ. "По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - заявили тогда в Минобороны.
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