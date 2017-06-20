Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.899 RUR   0.0292 GBR   2.1682 TRY   0.484

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 26° Завтра 18° 26° 22 Июн 19° 26° 23 Июн 19° 28°

Дальнее зарубежье 20.06.2017 17:43

Гибель лидера ИГ в Сирии пока не подтверждается - Ушаков

У Кремля пока нет подтверждения гибели лидера ИГИЛ Ибрагима Абу Бакр аль-Багдади, сообщил во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли подтверждение гибели лидера ИГ в Сирии, Ю.Ушаков сказал: "Нет".

В минувшую пятницу в российском военном ведомстве заявили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГИЛ и 300 боевиков.

Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен 28 мая в 00:35 до 00:45 в южном предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГИЛ. "По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - заявили тогда в Минобороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ИГ, ЛИДЕР


Похожие новости


Путин провел для десяти юных россиян экскурсию по Кремлю, показал им свой кабинет Кремль: в Москве решительно осуждают теракты в Иране, указывают на востребованность скоординированных действий по борьбе с терроризмом В Кремле с интересом ждут выхода фильма Оливера Стоуна о Путине - пресс-секретарь президента РФ В Кремле считают позицию нового руководства Южной Кореи в отношении КНДР более взвешенной Кремль подтверждает подготовку к заседанию Высшего госсовета России и Белоруссии Президент Македонии посетит Россию в конце мая - Ушаков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]