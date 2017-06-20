Число британцев, стремящихся получить французское гражданство, за 2016 год увеличилось более чем в три раза

Количество британских подданных, подавших заявки на получение французского гражданства в 2016 году, составило более 1,3 тыс. человек, сообщает во вторник французская газета "Монд".
Отмечается, что в этом году этот показатель более чем в три раза превышает показатели предыдущего года. Так, по данным МВД Франции, за 2015 год с заявкой на получение французского гражданства обратились около 380 человек.
Издание пишет, что резкое увеличение количества заявок связано с опасениями британцев о будущем в связи с выходом Великобритании из ЕС.
Между тем, в МВД Франции отмечают, что не все кандидаты смогут получить французское гражданство.
"Все запросы тщательно проанализируют специальные службы, не все кандидаты смогут получить французское гражданства", - приводит "Монд" слова представителя МВД Франции.
Подобный рост заявок со стороны подданных Великобритании на получение гражданства страны-члена ЕС характерен и для других европейских стран, в частности, Германии. На прошлой неделе Национальное статистическое бюро ФРГ опубликовало данные о рекордном числе британцев, получивших германское гражданство. Так, за 2016 год гражданство в Германии получили более 2,8 тыс. британцев, что более чем в четыре раза больше, чем в 2015 году.
Порошенко в Вашингтоне встретился с министром энергетики США
Развертывание сил США на юге Сирии незаконно - МИД РФ
Президент Алиев присвоил звания генерал-майора 4 военнослужащим Минобороны Азербайджана
В Азербайджане создается Государственное рекламное агентство
Баку готов оказать любую поддержку для перевозки грузов из Китая через территорию Азербайджана – глава АЖД
Производство цемента в Азербайджане в январе-мае увеличилось на 25%
Президент Алиев распорядился о выделении более $1 млн религиозным общинам Азербайджана
Гран-при Азербайджана в 2018 году пройдет в апреле
Жозе Моуринью заподозрили в неуплате налогов в размере 3,3 млн евро
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Банк ВТБ (Азербайджан) внедрил услугу онлайн-бронирования очереди
Nar продолжает поддерживать спортивный клуб «Рабита»
Участник программы AppLab стал победителем конкурса стартапов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»