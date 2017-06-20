Число британцев, стремящихся получить французское гражданство, за 2016 год увеличилось более чем в три раза

Количество британских подданных, подавших заявки на получение французского гражданства в 2016 году, составило более 1,3 тыс. человек, сообщает во вторник французская газета "Монд".

Отмечается, что в этом году этот показатель более чем в три раза превышает показатели предыдущего года. Так, по данным МВД Франции, за 2015 год с заявкой на получение французского гражданства обратились около 380 человек.

Издание пишет, что резкое увеличение количества заявок связано с опасениями британцев о будущем в связи с выходом Великобритании из ЕС.

Между тем, в МВД Франции отмечают, что не все кандидаты смогут получить французское гражданство.

"Все запросы тщательно проанализируют специальные службы, не все кандидаты смогут получить французское гражданства", - приводит "Монд" слова представителя МВД Франции.

Подобный рост заявок со стороны подданных Великобритании на получение гражданства страны-члена ЕС характерен и для других европейских стран, в частности, Германии. На прошлой неделе Национальное статистическое бюро ФРГ опубликовало данные о рекордном числе британцев, получивших германское гражданство. Так, за 2016 год гражданство в Германии получили более 2,8 тыс. британцев, что более чем в четыре раза больше, чем в 2015 году.