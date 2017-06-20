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Дальнее зарубежье 20.06.2017 16:25

В Великобритании, спасаясь от жары, утонули два человека

За последние двое суток подросток и женщина утонули в Великобритании, спасаясь в водоемах от 30-градусной жары, сообщают британские СМИ.

Подросток утонул в понедельник вечером во время купания в водохранилище Гринбут. В Западном Суссексе сотрудники скорой помощи прибыли на вызов, после того как женщина почувствовала недомогание во время купания. К моменту прибытия медиков женщина скончалась, передают СМИ.

Также из-за повышенной температуры изменен обычно крайне строгий дресс-код на Аскотском ипподроме, где проходят королевские скачки "Аскот". Сейчас гостям позволено снимать пиджаки и шляпы во время скачек, что при другой погоде абсолютно недопустимо.

Накануне Метеорологическая служба Великобритании предупредила о надвигающейся экстремальной жаре.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЖАРА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]