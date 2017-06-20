В Великобритании, спасаясь от жары, утонули два человека

За последние двое суток подросток и женщина утонули в Великобритании, спасаясь в водоемах от 30-градусной жары, сообщают британские СМИ.

Подросток утонул в понедельник вечером во время купания в водохранилище Гринбут. В Западном Суссексе сотрудники скорой помощи прибыли на вызов, после того как женщина почувствовала недомогание во время купания. К моменту прибытия медиков женщина скончалась, передают СМИ.

Также из-за повышенной температуры изменен обычно крайне строгий дресс-код на Аскотском ипподроме, где проходят королевские скачки "Аскот". Сейчас гостям позволено снимать пиджаки и шляпы во время скачек, что при другой погоде абсолютно недопустимо.

Накануне Метеорологическая служба Великобритании предупредила о надвигающейся экстремальной жаре.