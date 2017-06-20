Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.899 RUR   0.0292 GBR   2.1682 TRY   0.484

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 26° Завтра 18° 26° 22 Июн 19° 26° 23 Июн 19° 28°

Макроэкономика 20.06.2017 16:21

Правительство Азербайджана планирует внести поправки в госбюджет-2017

Правительство Азербайджана представит в парламент проект поправок в госбюджете на 2017 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" источники в парламенте.

"Проект поправок пока не представлен в парламент и в настоящее время сложно говорить об их сути. Ориентировочно, парламент планирует рассмотреть эти поправки на последнем заседании – 30 июня", - отметил источник.

По оперативным данным Минфина, дефицит госбюджета Азербайджана за январь-май 2017 года составил 388,4 млн манатов или 1,5% ВВП.

За январь-май доходы госбюджета Азербайджана составили 6 млрд 335,7 млн манатов, расходы – 6 млрд 724,1 млн манатов.

При этом в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета выросли на 16,2%, тогда как расходы увеличились на 26,5%.

Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 255 млн манатов, расходы – 16 млрд 900 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 645 млн манатов или 1,05% ВВП.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ПОПРАВКИ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Парламент Азербайджана принял поправки в госбюджет на 2016г Внесение поправок в параметры госбюджета-2016 позволят сэкономить средства ГНФАР на $1 млрд – глава Минфина Поправки в госбюджет Азербайджана на 2016г в ближайшие дни будет внесен в парламент – глава профильного парламентского комитета Параметры госбюджета Азербайджана на 2016г будут пересмотрены, ожидается рост пенсий и зарплат бюджетников Президент Азербайджана утвердил поправки в госбюджете, предусматривающие увеличение в 3 раза лимита внутреннего госдолга на 2015г Парламент Азербайджан утвердил увеличение доходов и расходов госбюджета на 600 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]