Правительство Азербайджана планирует внести поправки в госбюджет-2017

Правительство Азербайджана представит в парламент проект поправок в госбюджете на 2017 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" источники в парламенте.

"Проект поправок пока не представлен в парламент и в настоящее время сложно говорить об их сути. Ориентировочно, парламент планирует рассмотреть эти поправки на последнем заседании – 30 июня", - отметил источник.

По оперативным данным Минфина, дефицит госбюджета Азербайджана за январь-май 2017 года составил 388,4 млн манатов или 1,5% ВВП.

За январь-май доходы госбюджета Азербайджана составили 6 млрд 335,7 млн манатов, расходы – 6 млрд 724,1 млн манатов.

При этом в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета выросли на 16,2%, тогда как расходы увеличились на 26,5%.

Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 255 млн манатов, расходы – 16 млрд 900 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 645 млн манатов или 1,05% ВВП.

А.Азизов