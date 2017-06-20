SOCAR ввела в строй после капремонта морское основание №500 на Банка Дарвина

Производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввело в эксплуатацию после капремонта морское основание №500 на месторождении Банка Дарвина, говорится в сообщении SOCAR.
«Капитальный ремонт осуществлен на участке морского основания площадью 1,619 тыс. кв. метров, а на участке площадью 2,35 тыс. кв. метров были проведены работы по защите от коррозии и электромонтажные работы», - отмечается в информации.
Также в процессе ремонта были забиты 40 укрепляющих свай, проложено 46 надводных линий, один пешеходный мостик, две причальные и две посадочные площадки и проведен ряд других работ.
«Морское основание принято в эксплуатацию после проверки Госкомиссией на соответствие строительным нормам и требованиям выполненных ремонтных работ», - подчеркивается в сообщении.
Месторождение Банка Дарвина разрабатывается с 1950 года нефтегазодобывающим управлением «Апшероннефть». Извлекаемые запасы месторождения составляют 2,6 млн тонн нефти и 0,5 млрд кубометров газа.
Н.Аббасова
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