SOCAR ввела в строй после капремонта морское основание №500 на Банка Дарвина

Производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввело в эксплуатацию после капремонта морское основание №500 на месторождении Банка Дарвина, говорится в сообщении SOCAR.

«Капитальный ремонт осуществлен на участке морского основания площадью 1,619 тыс. кв. метров, а на участке площадью 2,35 тыс. кв. метров были проведены работы по защите от коррозии и электромонтажные работы», - отмечается в информации.

Также в процессе ремонта были забиты 40 укрепляющих свай, проложено 46 надводных линий, один пешеходный мостик, две причальные и две посадочные площадки и проведен ряд других работ.

«Морское основание принято в эксплуатацию после проверки Госкомиссией на соответствие строительным нормам и требованиям выполненных ремонтных работ», - подчеркивается в сообщении.

Месторождение Банка Дарвина разрабатывается с 1950 года нефтегазодобывающим управлением «Апшероннефть». Извлекаемые запасы месторождения составляют 2,6 млн тонн нефти и 0,5 млрд кубометров газа.

Н.Аббасова