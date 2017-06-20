Курс манат/доллар на 21 июня - 1,7022 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 июня установил на уровне 1,7022 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
На 20 июня курс составлял 1,7023 манат/$1.
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