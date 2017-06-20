Гран-при Азербайджана в 2018 году пройдет в апреле

Бакинский этап королевских гонок серии «Формула-1» «Гран-при Азербайджана» в 2018 году пройдет 27-29 апреля, сообщает оргкомитет бакинской городской трассы BakuCityCircuit (BCC).
Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала календарь Чемпионата мира «Формулы-1» на 2018 год, одобренный на состоявшейся в понедельник встрече Всемирного спортивного совета FIA в Женеве.
«Согласно предварительному календарю, четвертый по счету этап – 2018 «Гран-при Азербайджана» намечено провести 27-29 апреля на городской трассе BakuCityCircuit (BCC), которая принимает последние два года гонку в июне», - сказано в сообщении.
Новый предварительный календарь предусматривает ряд существенных изменений в следующем сезоне Формулы-1, который будет состоять из 21 гран-при, также как и календарь 2016 года, когда число гонок в чемпионате достигло рекордного количества.
«Мы хотели подтвердить календарь следующего сезона раньше, чтобы все промоутеры получили больше времени для подготовки и продвижения своих этапов, и мы справились с этим благодаря тесному сотрудничеству с FIA», - прокомментировал данное решение председатель и исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри.
«Гран-при Азербайджана» в текущем году пройдет 23-25 июня.
Р.Бабаев
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