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Дальнее зарубежье 20.06.2017 19:33

Парламент Финляндии не поддержал вотум недоверия правительству

Парламент Финляндии на заседании во вторник выразил доверие кабинету министров.

За доверие проголосовали 104 депутата, против 85. Всего в парламенте Финляндии 200 депутатов.

Голосование по вотуму недоверия было поднято депутатами от оппозиции в связи с включением в состав правительства фракции депутатов "Новая альтернатива", отколовшихся от правящей партии "Истинные финны".

Включение фракции в состав коалиции вызвало недовольство оппозиции, так как оно произошло без проведения переговоров о составе нового правительства.

"Новая альтернатива" вышла из состава фракции "Истинные финны" в связи с избранием нового руководства партии, с которым отказались сотрудничать остальные правящие политические организации. По их мнению, новое руководство "Истинных финнов" занимает резко антииммиграционный и евроскептический курс.

После этого 20 депутатов из 35 вышли из фракции и заявили о намерении создать свою фракцию "Новая альтернатива" и продолжить сотрудничество в составе коалиции. Оппозиция заподозрила, что такой шаг был заранее спланирован правительством и потребовала его отставки.

Премьер-министр Юха Сипиля (Juha Sipila) заверил парламент, что "предварительных договорённостей о произошедших на прошлой неделе событиях, связанных с возникшим правительственным кризисом, не было".

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДОВЕРИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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