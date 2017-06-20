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Дальнее зарубежье 20.06.2017 19:47

Иракские силы безопасности уничтожили около 20 террористов-смертников в западном Мосуле

Порядка двух десятков террористов-смертников, включая выходца из России, уничтожили силы безопасности Ирака во вторник в западном Мосуле.

Боевики были ликвидированы в ходе операции по зачистке двух кварталов Старого города Мосула, сообщили иракские СМИ со ссылкой на представителя полиции провинции Найнава полковника Кудайра Салеха.

"Оба квартала Старого города были полностью очищены от террористов", - сказал полковник.

Он сообщил, что самолеты иракских ВВС уничтожили в районе Старого города так называемого замминистра информации террористической группировки ИГИЛ Удая Хамдуна.

Иракские силы безопасности осенью прошлого года начали при поддержке возглавляемой США международной коалиции и курдских ополченцев штурм Мосула - последнего оплота ИГИЛ в стране.

В январе этого года был освобожден восточный Мосул, и с февраля началась операция по зачистке западных кварталов города. В результате наступления был полностью окружен последний оплот террористов - Старый город. В минувшие выходные иракская армия начала операцию по его освобождению.

По данным иракских сил, в Старом городе находятся несколько сотен террористов, которые держат в заложниках около ста тысяч мирных жителей.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, ТЕРРОРИСТЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]