Производство цемента в Азербайджане в январе-мае увеличилось на 25%

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в январе-мае 2017 года составил 189,1 млн манатов, что на 41,4% больше показателя января-мая прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 24,8% – до 1 млн 44,5 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – на 21,4% - до 227 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – в 3,4 раза до 73,1 тыс. кубометров.
Кроме этого производство строительного кирпича увеличилось на 46,1% - до 8,1 тыс. кубометров, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – в 2,7 раза - до 4 тыс. 144,1 тонн, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона – на 1,5% до 32 тыс. 252,2 тонн.
Производство строительного гипса в январе-мае 2017 года сократилось на 16% - до 42,5 тыс. тонн, асфальта – на 68,8% - до 66,2 тыс. тонн, строительной извести – на 12,2% - до 9,254 тыс. тонн.
А.Ахундов
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