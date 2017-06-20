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Бизнес и законодательство 20.06.2017 17:42

Производство цемента в Азербайджане в январе-мае увеличилось на 25%

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в январе-мае 2017 года составил 189,1 млн манатов, что на 41,4% больше показателя января-мая прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 24,8% – до 1 млн 44,5 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – на 21,4% - до 227 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – в 3,4 раза до 73,1 тыс. кубометров.

Кроме этого производство строительного кирпича увеличилось на 46,1% - до 8,1 тыс. кубометров, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – в 2,7 раза - до 4 тыс. 144,1 тонн, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона – на 1,5% до 32 тыс. 252,2 тонн.

Производство строительного гипса в январе-мае 2017 года сократилось на 16% - до 42,5 тыс. тонн, асфальта – на 68,8% - до 66,2 тыс. тонн, строительной извести – на 12,2% - до 9,254 тыс. тонн.

А.Ахундов

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Тэги: СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]