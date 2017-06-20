Вступление Киргизии в ЕАЭС стимулировало российско-киргизское экономическое сотрудничество - Атамбаев

Между Киргизией и Россией нет никаких разногласий, вступление Бишкека в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) стимулировало киргизско-российское экономическое сотрудничество, заявил во вторник президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.
"Сегодня у Киргизии и России нет каких-либо разногласий, а есть перспективы на будущее", - заявил А. Атамбаев по итогам прошедших во вторник переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он добавил, что после вступления Киргизии в ЕАЭС "мы видит рост товарооборота (с Россией - ИФ) на 23 %, рост перевода от наших трудовых мигрантов, а главное - как намного легче стало жить гражданам Киргизии, которые работают здесь".
"Мы видим позитивные результаты (от членства в ЕАЭС), мы помним, какая массированная атака была в нашей стране, в других странах, направленная на то, чтобы помешать Киргизии зайти в ЕАЭС, это вступление оправдывает наши надежды, много работы еще предстоит, но здесь мы ощущаем поддержку братской России", - подчеркнул А. Атамбаев.
Он добавил, что "не мыслит будущего Киргизии без России".
Президент Киргизии находится в РФ с государственным визитом, во вторник вечером в Москве состоится торжественное открытие Дней культуры Киргизии в РФ, 21 июня у А.Атамбаева запланирована встреча с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, 22-24 президент Киргизии посетит Башкирию и Татарстан.
Киргизия стала членом ЕАЭС в августе 2015 года.
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