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Транспорт и связь 20.06.2017 18:08

Баку готов оказать любую поддержку для перевозки грузов из Китая через территорию Азербайджана – глава АЖД

Власти Азербайджана готовы оказать всестороннюю поддержку для перевозки грузов из Китая через азербайджанскую территорию, заявил глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов.

Дж.Гурбанов во вторник провел встречу с главой Международной железной дороги Чэнду (КНР) Джангом Жингином.

"Дж.Гурбанов на встрече отметил, что Азербайджан проводит комплекс мер с целью повышения эффективности и конкурентоспособности грузоперевозок через свою территорию. В связи с этим, Азербайджан готов оказать всяческое содействие для перевозки через свою территорию грузов из Китая", - отмечается в сообщении АЖД.

Дж.Жингин, в свою очередь, отметил заинтересованность КНР в создании транспортного коридора через Азербайджан с целью доставки грузов в страны Восточной Европы, Ближнего Востока, Турции и Грузии.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]