Баку готов оказать любую поддержку для перевозки грузов из Китая через территорию Азербайджана – глава АЖД

Власти Азербайджана готовы оказать всестороннюю поддержку для перевозки грузов из Китая через азербайджанскую территорию, заявил глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов.
Дж.Гурбанов во вторник провел встречу с главой Международной железной дороги Чэнду (КНР) Джангом Жингином.
"Дж.Гурбанов на встрече отметил, что Азербайджан проводит комплекс мер с целью повышения эффективности и конкурентоспособности грузоперевозок через свою территорию. В связи с этим, Азербайджан готов оказать всяческое содействие для перевозки через свою территорию грузов из Китая", - отмечается в сообщении АЖД.
Дж.Жингин, в свою очередь, отметил заинтересованность КНР в создании транспортного коридора через Азербайджан с целью доставки грузов в страны Восточной Европы, Ближнего Востока, Турции и Грузии.
А.Азизов
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