Президент Алиев распорядился о выделении более $1 млн религиозным общинам Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об оказании финансовой помощи в размере 1,8 млн манатов ($1,05 млн по текущему курсу) религиозным структурам страны, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства во вторник, Управлению мусульман Кавказа выделено 1 млн. манатов.
Кроме того, по 250 тыс. манатов получат Бакинско-Азербайджанская епархия Русской православной церкви и религиозная общине Горских евреев Баку.
Еще по 100 тыс. манатов выделено религиозной общине Европейских евреев, религиозной структуре Апостольской префектуры католической церкви в Азербайджане и Албано-Удинской Христианской общине.
Средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2017 год, с целью поддержки религиозных конфессий и улучшения их финансового состояния.
А.Азизов
Порошенко в Вашингтоне встретился с министром энергетики США
Развертывание сил США на юге Сирии незаконно - МИД РФ
Президент Алиев присвоил звания генерал-майора 4 военнослужащим Минобороны Азербайджана
В Азербайджане создается Государственное рекламное агентство
Баку готов оказать любую поддержку для перевозки грузов из Китая через территорию Азербайджана – глава АЖД
Производство цемента в Азербайджане в январе-мае увеличилось на 25%
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Лавров узнал о "плане Тиллерсона" из СМИ
В Белоруссии на "братских могилах" Великой Отечественной планируют установить электронные табло с информацией о погибших
Путин надеется, что следующий президент Киргизии продолжит идти по пути укрепления двусторонних связей
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Банк ВТБ (Азербайджан) внедрил услугу онлайн-бронирования очереди
Nar продолжает поддерживать спортивный клуб «Рабита»
Участник программы AppLab стал победителем конкурса стартапов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»