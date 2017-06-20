В Азербайджане создается Государственное рекламное агентство

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник указ о создании юридического лица публичного права Государственное рекламное агентство (ГРА).

Целью создания агентства является осуществления единого регулирования и надзора в системе производства и распространения рекламы.

В соответствии с распоряжением, Администрации президента Азербайджана поручено в течение 15 дней подготовить и представить главе государства предложения по проекту Уставу и полномочия учредителей.

Главой агентства распоряжением президента Азербайджана назначен Айдын Ибадов.

А.Азизов