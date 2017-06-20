В Азербайджане создается Государственное рекламное агентство

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник указ о создании юридического лица публичного права Государственное рекламное агентство (ГРА).
Целью создания агентства является осуществления единого регулирования и надзора в системе производства и распространения рекламы.
В соответствии с распоряжением, Администрации президента Азербайджана поручено в течение 15 дней подготовить и представить главе государства предложения по проекту Уставу и полномочия учредителей.
Главой агентства распоряжением президента Азербайджана назначен Айдын Ибадов.
А.Азизов
Порошенко в Вашингтоне встретился с министром энергетики США
Развертывание сил США на юге Сирии незаконно - МИД РФ
Президент Алиев присвоил звания генерал-майора 4 военнослужащим Минобороны Азербайджана
Президент Алиев распорядился о выделении более $1 млн религиозным общинам Азербайджана
Гран-при Азербайджана в 2018 году пройдет в апреле
Жозе Моуринью заподозрили в неуплате налогов в размере 3,3 млн евро
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Лавров узнал о "плане Тиллерсона" из СМИ
В Белоруссии на "братских могилах" Великой Отечественной планируют установить электронные табло с информацией о погибших
Путин надеется, что следующий президент Киргизии продолжит идти по пути укрепления двусторонних связей
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Банк ВТБ (Азербайджан) внедрил услугу онлайн-бронирования очереди
Nar продолжает поддерживать спортивный клуб «Рабита»
Участник программы AppLab стал победителем конкурса стартапов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»