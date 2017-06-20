Eni и Shell составят Газпрому конкуренцию в Иране по месторождению Kish

Итальянская Eni подписала с иранской нефтяной компанией NIOC (National Iranian Oil Company) меморандум о взаимопонимании по изучению газового месторождения Kish и 3-й фазы нефтяного месторождения Darquain, сообщила иранская компания.

Eni предоставлено 6 месяцев для подтверждения своего предложения, которое должно содержать план разработки.

NIOC отмечает, что уже подписала меморандумы о взаимопонимании по месторождению Kish с англо-голландской Shell, "Газпромом" (MOEX:GAZP) и Alghadir Investment. Документы об изучении месторождения Darquain подписаны с PNOC и Alghadir Investment.

До введения американских санкций Eni участвовала в освоении 4-й и 5-й фаз гигантского газового месторождения "Южный Парс".

Ранее зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов подтвердил, что "Газпром" подписал с Ираном меморандумы об участии в освоении 4 месторождений - Farzad-A, Farzad-B, Kish, North Pars.

В свою очередь зампред Александр Медведев заметил, что сложно говорить о планах участия "Газпрома", поскольку еще нет условий контрактов, от чего будет зависеть "наш аппетит".

Иран подписывает меморандумы с несколькими компаниями по одним и тем же месторождениям, а затем выбирает лучшие предложения. Впрочем, условия контрактов пока так и не представлены.