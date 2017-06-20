Развертывание сил США на юге Сирии незаконно - МИД РФ

В Москве считают незаконным усиление сил США на юге Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Это абсолютно незаконно. Нет такого решения ни Совета Безопасности, ни просьбы законных властей Сирийской Арабской республики как суверенного государства",- сказал М.Богданов журналистам во вторник