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20.06.2017 19:00

Развертывание сил США на юге Сирии незаконно - МИД РФ

В Москве считают незаконным усиление сил США на юге Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Это абсолютно незаконно. Нет такого решения ни Совета Безопасности, ни просьбы законных властей Сирийской Арабской республики как суверенного государства",- сказал М.Богданов журналистам во вторник

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Тэги: РОССИЯ, МИД, СИРИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]