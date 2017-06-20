Порошенко в Вашингтоне встретился с министром энергетики США

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи в Вашингтоне с министром энергетики США Риком Перри обсудил возможности поставки альтернативных видов топлива на Украину.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей в Украине, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности, сжиженного газа из США", - сообщает пресс-служба украинского президента во вторник.

Согласно сообщению, П.Порошенко выразил благодарность американской стороне за значительную практическую помощь в укреплении энергетической безопасности Украины и отметил заинтересованность в более широком привлечении на Украину современных американских технологий и передового опыта в сфере энергетики.

Украинский президент приветствовал активный интерес к его стране со стороны американских энергетических компаний.

П.Порошенко и Р.Перри также обсудили укрепление европейской энергетической безопасности, в частности, в контексте возможностей модернизации и развития транзитных мощностей Украины и реализации новых европейских транспортно-энергетических проектов.

"Министр энергетики США отметил потенциал Украины и сравнил ее значение для Европы со штатом Техас для США. Стороны подтвердили общую позицию относительно угрозы проекта "Северный поток-2" для энергетической безопасности, как Украины, так и Европы", - сказано в сообщении.

Министр энергетики США также принял приглашение президента П.Порошенко посетить Украину в ближайшее время.