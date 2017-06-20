Афганский уезд у границы с Туркменистаном перешел под контроль ИГ

Боевики террористической группировки "Исламское государство" к вечеру вторника взяли под свой контроль уезд Дарзаб в приграничной с Туркменистаном северо-западной афганской провинции Джаузджан, сообщает телеканал Ariana News.

Телеканал сообщил со ссылкой на главу уезда Дарзаб, что уезд двое суток находился в окружении боевиков.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее во вторник начальник управления полиции провинции Рахматулла Туркистани сообщил местным СМИ, что наступление террористов на уездный центр началось накануне во второй половине дня.