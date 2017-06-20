Патрушев проведет в Астане консультации по вопросам безопасности

Российско-казахстанские консультации по вопросам безопасности состоятся в Астане в среду, 21 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза РФ.

"Их проведут секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и секретарь Совета безопасности Казахстана Владимир Жумаканов с участием представителей ряда ведомств двух стран", - сказали в пресс-службе СБ РФ.

По данным СБ РФ, во вторник вечером Н.Патрушев прибыл в Астану.