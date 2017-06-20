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Регион 20.06.2017 20:50

Патрушев проведет в Астане консультации по вопросам безопасности

Российско-казахстанские консультации по вопросам безопасности состоятся в Астане в среду, 21 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза РФ.

"Их проведут секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и секретарь Совета безопасности Казахстана Владимир Жумаканов с участием представителей ряда ведомств двух стран", - сказали в пресс-службе СБ РФ.

По данным СБ РФ, во вторник вечером Н.Патрушев прибыл в Астану.

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Тэги: РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, КАЗАХСТАН, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]