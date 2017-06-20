В Киеве горит здание бывшего Центрального гастронома

Площадь пожара в здании бывшего Центрального гастронома на киевском Крещатике составила 1 тыс. кв м, сообщает во вторник вечером Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Продолжается тушение. С целью предотвращения распространения огня на стоящие рядом жилые дома спасатели подали лафетные стволы. Задействованы также семь звеньев газодымозащитной службы и две автолестницы... Ориентировочная площадь пожара составляет до 1000 кв.м... Информация уточняется", - сообщается на официальном сайте ГСЧС.

К тушению привлечено 18 единиц техники и 85 человек личного состава.

В связи с пожаром в здании бывшего Центрального гастронома на Крещатике остановил работу Печерский районный суд г.Киева, расположенный по соседству.

Как сообщает во вторник пресс-центр "Судебной власти" на странице в соцсети Фейсбук, все посетители и работники суда эвакуированы из помещения.

"Надеемся, пожар удастся локализовать и завтра суд будет работать в обычном режиме", - сказано в сообщении "Судебной власти".

В свою очередь, общественный деятель, экс-депутат Киевсовета Елена Терещенко-Ескина, заявляет, что причиной пожара стал умышленный поджог для проведения реконструкции здания. "От объекта планируется оставить лишь фасадные стены, и вписать в них будущий многоэтажный офисный центр с двумя подземными паркингами", - написала она на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Е.Терещенко-Ескиной, в течение длительного времени Объединение общественных организаций "Киевское Вече" требовало вернуть дом по ул.Крещатик 40/1 с участком в собственность города с отменой разрешения, предоставленного компании "АБ Инвестиции и развитие" на надстройку офисно-торгового центра, осуществить реставрацию отмеченного объекта и вернуть ему предыдущее целевое назначение (гастроном).

Е.Терещенко-Ескина подчеркивает, что здание по ул.Крещатик, 40/1 является самым старым домом на Крещатике и является достопримечательностью архитектуры местного значения. В нем некоторое время проживал художник Михаил Врубель, гетман Павел Скоропадский и другие.

Трехэтажное здание по ул.Крещатик, 40/1 построено архитектором Владимиром Николаевым в 1873-74 гг. После второй мировой войны в нем открылся Центральный гастроном. В 1970-х гг была запланирована реконструкция квартала со сносном здания, но его удалось отстоять и в 1994 году оно было признано памятником архитектуры.