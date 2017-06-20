Глава Минфина США назвал дополнительные санкции инструментом давления на Россию в связи с ситуацией на Украине

Дополнительные санкции против РФ, введенные США во вторник, нацелены на то, чтобы продолжать оказывать давление на Москву в связи с ситуацией на востоке Украины, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", он подчеркнул, что цель этих мер - "сохранять давление на Россию, чтобы она работала над дипломатическим решением (украинского конфликта - ИФ)".

Среди россиян в списке числятся член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое его сотрудников - Александр Воробьев и Михаил Плисюк. В "черный список" также включены компании ресторатора Евгения Пригожина - "Конкорд Кейтеринг", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", следует из сообщения OFAC. Сам Е.Пригожин в "черном списке" с декабря прошлого года.

По тому же принципу в список попало ООО "Байк. В. Центр", принадлежащее лидеру клуба "Ночные волки" Александру Залдостанову.

В списке также фигурируют частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" и компания "Оборонлогистика", которая, как отмечают в Минфине США, занимается, в частности, доставкой по морю грузов и военнослужащих в Крым.

В список попали 19 физических лиц, включая заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова. Он также возглавляет межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Specially Designated Nationals List, куда вслед за своими владельцами включены эти компании, предполагает максимально жесткие ограничения: любые транзакции с фигурантами "черного списка" резидентам США запрещены.