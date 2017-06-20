Один подросток найден мертвым в Каспийском море в Дагестане, еще двоих ищут спасатели МЧС

Сотрудники МЧС ведут поиски двух подростков в акватории Каспийского моря на побережье города Дербента (Дагестан), сообщили агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Четверо подростков отдыхали на побережье Каспия в городе Дербенте. Трое их них заплыли в море. Одного из них достали из воды. К сожалению, он был уже мертв. Еще двоих ищут спасатели МЧС", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главного управления МЧС России по республике подтвердили, что спасатели ищут молодых отдыхающих, которые, "по предварительным данным, заплыли в море и не вернулись".

"К поисково-спасательной операции от МЧС подключились 15 человек, две единицы техники и два плавательных средства", - сказал представитель ведомства.