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20.06.2017 19:53

Один подросток найден мертвым в Каспийском море в Дагестане, еще двоих ищут спасатели МЧС

Сотрудники МЧС ведут поиски двух подростков в акватории Каспийского моря на побережье города Дербента (Дагестан), сообщили агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Четверо подростков отдыхали на побережье Каспия в городе Дербенте. Трое их них заплыли в море. Одного из них достали из воды. К сожалению, он был уже мертв. Еще двоих ищут спасатели МЧС", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главного управления МЧС России по республике подтвердили, что спасатели ищут молодых отдыхающих, которые, "по предварительным данным, заплыли в море и не вернулись".

"К поисково-спасательной операции от МЧС подключились 15 человек, две единицы техники и два плавательных средства", - сказал представитель ведомства.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ДЕТИ, ПОИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]